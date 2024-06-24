Тренер объяснила, как правильно выполнять позу дерева

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Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, как правильно стоять в позе дерева из йоги. Эта асана помогает услышать сигналы тела.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Поза дерева считается базовой, ее рекомендуют выполнять новичкам, так как она помогает развить несколько важных качеств. Эта асана помогает научиться держать баланс, укрепляет нижнюю часть тела; улучшает работу нервной системы, пишет портал "СЭ".

Чтобы встать в позу дерева, ноги поставьте на ширине таза или вместе, руки опустите вдоль тела, разведите плечи и сведите лопатки к позвоночнику. Затем перенесите вес тела на правую ногу. Оставляйте спину ровной, а таз в центральном положении. Левую ногу поставьте на носок, согнув в колене. Отведите ее влево, но не поворачивайте корпус вслед за ней. Поднимите стопу согнутой ноги. Расположите ее на внутренней поверхности бедра правой ноги. Надавите с одинаковой силой обеими ногами друг на друга, почувствуйте сопротивление. Поднимите руки. Соедините ладони над головой. Опустите их до уровня груди.

Удерживайте положение несколько дыхательных циклов. Затем поменяйте положение, сделайте то же самое с опорой на левую ногу. Кроме того, эту асану можно выполнять и возле стены.