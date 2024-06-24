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Тренер назвал 6 "ленивых" упражнений, которые помогут вернуться в форму

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Спорт

Фитнес-тренер Александр Карпов назвал шесть "ленивых" упражнений, которые помогут вернуться в хорошую физическую форму.

Тренер назвал 6 "ленивых" упражнений, которые помогут вернуться в форму
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Эксперт объяснил, как войти в обычный график без стрессовой нагрузки на организм и привести себя в форму после перерыва.

Шесть "ленивых" упражнений: отжимания от пола; сгибания туловища (на пресс); "скалолаз"; "Червяк"; Jumping Jack's; выпрыгивания.

Все эти упражнения стоит делать по кругу, по 20 повторений, кроме отжиманий. Их нужно выполнить столько, сколько получится за один подход, пишет портал "СЭ".

Время отдыха зависит от уровня физической подготовки. Кроме того, перед выполнением комплекса упражнений важно сделать разминку.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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