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Атлет рассказал о технике универсального самомассажа

Атлет рассказал о технике универсального самомассажа

1:09
Спорт

Двукратный чемпион России по легкой атлетике, мастер спорта Александр Мироненко рассказал о технике универсального самомассажа — миофасциальном релизе.

Атлет рассказал о технике универсального самомассажа
Фото: Елена Галабаева

"МФР улучшает подвижность суставов, эластичность мягких тканей, увеличивает эффективность тренировок, повышая силу, выносливость, координацию и чувство собственного тела", — считает Мироненко, слова которого приводит "СЭ".

МФР представляет собой технику самомассажа с помощью ролла, лежа на котором можно прокатать, размять и расслабить почти любую область тела. Давление на ткани улучшает кровоснабжение и лимфоток, снимает боль в мышцах, ускоряет восстановление после тренировок, улучшает гибкость и снижает вероятность травмирования.

Он включает в себя пять манипуляций: движение вдоль мышечных волокон, поперек, статическое сдавливание тканей, сдвиг поверхностных слоев ткани и компрессию с динамичным сокращением противоположных друг другу мышц. Оптимальное время воздействия при этом составляет от 1 до 3 минут на одну зону.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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