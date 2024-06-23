Тренер рассказал, что такое медленный фитнес

Тренер рассказал, что такое медленный фитнес

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Фитнес-эксперт Денис Соломин рассказал, что такое медленный фитнес.

Фото: commons.wikimedia.org by сайт localfitness.com.au is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, это тренировка, выполняемая в низком темпе и менее интенсивно. Она направлена на укрепление мышц, улучшение гибкости и выносливости, снижение стресса и улучшение настроения. Медленное выполнение упражнений более точно позволяет контролировать движения, фокусироваться на работе мышц и прицельно их прорабатывать.

"Профессиональным языком медленный фитнес называется Mind&Body. Такие тренировки подразумевают включение в работу мышц и разгрузку головы от посторонних мыслей", — приводит портал "СЭ" слова Соломина.

Он добавил, что к медленному фитнесу относят тренировки: пилатес на мате и на оборудовании, МФР с оборудованием в виде мячей и роллов, animal flow (свободные движения в подражание животным), слинги в движении (тренировка по мышечным цепям) и другие направления, где удается погрузиться в ощущения в теле в спокойном темпе.