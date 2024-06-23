Фитнес-тренер разобрал популярную тренировку Киат Джуд Дай

В TikTok стали популярны видеотренировки с говорящим названием "китайская жиротопка". В вирусном ролике молодые китаянки выполняют простое упражнение под энергичную музыку.
Еще одно название этой тренировки — Kiat Jud Dai (Киат Джуд Дай). Создатели тренировки уверены, что это лучший способ сжечь жир на боках и на животе за короткое время.
Фитнес-тренеры высказали свое мнение на этот счет. Упражнение выполняют стоя, немного согнув ноги в коленях. Руки необходимо поднять, совершать интенсивные движения тазом и руками одновременно, пишет "СЭ".
"Эффективность этого упражнения с точки зрения жиросжигания крайне мала, если сравнивать с другими средствами и методами", — считает тренер Александр Карпов.
По словам фитнес-эксперта Дениса Соломина, это движение совершается за счет работы мышц живота и ягодичных мышц. Карпов уверен, что убрать жир с живота только это упражнение не может. Но и любое другое упражнение тоже не убирает жир локально, процесс жиросжигания проходит по-другому.
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