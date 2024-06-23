Фитнес-тренер рассказала, в какое время дня эффективнее всего заниматься спортом

Фитнес-тренер рассказала, в какое время дня эффективнее всего заниматься спортом

1:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Исследования ученых показали, что эффект от упражнений может отличаться в зависимости от того, когда они выполняются — утром или вечером. Тренер Светлана Бутова рассказала, когда лучше заниматься спортом.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

Например, утренняя зарядка повышает способность мышечных клеток перерабатывать сахар и жир. Это особенно важно для людей с избыточным весом и диабетом II типа. Даже быстрая утренняя тренировка, например дыхательная гимнастика, хорошо влияет на артериальное давление.

Однако есть и минусы у утренней активности. За ночь организм не получает питательных веществ с пищей, а к утру снижаются запасы гликогена. Для любителей ранних тренировок есть риск, что их энергия очень быстро закончится.

Портал "СЭ" пишет, что для утренней тренировки больше подойдут йога и пилатес. Вечерние же тренировки помогают держать вес в норме. Однако, слишком активные нагрузки поздно вечером могут отрицательно повлиять на сон.

Занятия во второй половине дня считаются жиросжигающими. А 30-минутная тренировка, по мнению исследователей, значительно снижает чувство голода. Еще вечерние занятия, например, йога или растяжка, помогают расслабиться перед сном. А активная тренировка вечером наоборот может ухудшить качество сна. Поэтому за пару часов до сна лучше отказаться от интенсивных занятий.