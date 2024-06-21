Соперник Шары Буллета отстранен от боя из-за проваленного теста на допинг

Соперник россиянина Шарабутдина "Шары Буллета" Магомедова в турнире UFC on ABC 6 бразильский боец среднего веса Жоилтон Луттербах отстранен от боя.
Это произошло из-за проваленного им теста на допинг. Против российского спортсмена выступит бразилец Антонио Троколи, который дебютирует в лиге, пишет "СЭ".
"Меня сняли с боя из-за того, что нашли запрещенный препарат в пробе моей мочи", — заявил Луттербах.
Кстати, UFC on ABC 6 22 июня проведут в Эр-Рияде.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.