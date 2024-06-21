Соперник Шары Буллета отстранен от боя из-за проваленного теста на допинг

Бразилец Луттербах не будет драться с Магомедовым

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Соперник россиянина Шарабутдина "Шары Буллета" Магомедова в турнире UFC on ABC 6 бразильский боец среднего веса Жоилтон Луттербах отстранен от боя.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это произошло из-за проваленного им теста на допинг. Против российского спортсмена выступит бразилец Антонио Троколи, который дебютирует в лиге, пишет "СЭ".

"Меня сняли с боя из-за того, что нашли запрещенный препарат в пробе моей мочи", — заявил Луттербах.

Кстати, UFC on ABC 6 22 июня проведут в Эр-Рияде.