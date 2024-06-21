Баринов в шутку сказал, что Россия разгромила бы остальные команды на Евро

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов рассказал, как наша национальная команда могла бы выступить на чемпионате Европы по футболу.
В настоящее время он проходит в 10 городах Германии. Матчи проводят 14 июня по 14 июля.
Баринов с улыбкой заявил, что сборная России по футболу всех "порвала бы на Евро". Его слова приводит портал "СЭ".
Также Баринов рассказал о своем здоровье. Он отметил, что у него всё хорошо, в отпуске футболист отдохнул.
Напомним, Россия с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. В связи с этим российская национальная сборная не принимала участие в отборе на Евро-2024.
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