Сборная России теперь занимает 33-е место в рейтинге ФИФА

На сайте ФИФА появился обновлённый рейтинг мировых сборных. На этот раз российская национальная сборная по футболу поднялась на две позиции — с 35-го на 33-е место.
В настоящее время в активе нашей команды 1506,58 балла. Кстати, 7 июня Россия в товарищеском матче разгромила Белоруссию.
Игра закончилась со счётом 4:0, пишет "СЭ".
По-прежнему лидер рейтинга ФИФА — сборная Аргентины. На втором месте расположилась Франция, третье место у Бельгии. Сборная Либерии поднялась в рейтинге с 152-й на 142-ю позицию.
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