Единственный допущенный к Олимпиаде российский велогонщик отказался от участия

Российский велогонщик Александр Власов не примет участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.
Спортсмен сам отказался на них выступать.
"Профиль гонки на Олимпиаде не совсем мне подходит. По этой причине и в связи с плотным календарём по гонкам за мою профессиональную команду я принял решение отказаться от участия", — цитирует его "Матч ТВ".
Ранее 28-летнего Власова включили перечень первых 14 россиян, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. Спортсмен из команды BORA‑Hansgrohe будет гоняться в престижных супермногодневках "Тур де Франс" в Барселоне и "Вуэльта".
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