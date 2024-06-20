Единственный допущенный к Олимпиаде российский велогонщик отказался от участия

Велогонщик Власов отказался от участия в Олимпиаде в Париже

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Российский велогонщик Александр Власов не примет участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by F123 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен сам отказался на них выступать.

"Профиль гонки на Олимпиаде не совсем мне подходит. По этой причине и в связи с плотным календарём по гонкам за мою профессиональную команду я принял решение отказаться от участия", — цитирует его "Матч ТВ".

Ранее 28-летнего Власова включили перечень первых 14 россиян, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. Спортсмен из команды BORA‑Hansgrohe будет гоняться в престижных супермногодневках "Тур де Франс" в Барселоне и "Вуэльта".