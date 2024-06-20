Гааззаев назвал виртуальным вопрос о шансах сборной России на Евро-2024

Тренер Газзаев: сложно рассуждать о перспективах сборной России на Евро-2024

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отметил, что нельзя точно предсказать выступление российской национальной команды на Евро-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Государственной Думы Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Газзаев сказал, что это вопрос чисто теоретический и на него невозможно дать однозначный ответ, так как спорт не является точной наукой и результаты игровых ситуаций невозможно предсказать.

"Это вопрос виртуальный, на него нельзя ответить однозначно. Я не могу сказать, что мы бы точно вышли из группы или точно из неё не вышли. Спорт — наука точная, тут нельзя опираться на виртуальные данные. Я не могу гадать о том, как бы наша команда выступила на Евро-2024", — сказал Газзаев., которого цитирует Metaratings.

Тренер также указал на то, что российская сборная не участвовала в отборочных групповых турнирах, поэтому сложно оценить перспективы команды на чемпионате Европы.

Кроме того, сборная России не имела возможности сыграть с лучшими командами мирового футбола из-за политической ситуации в мире, добавил Газзаев.