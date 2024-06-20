Гааззаев назвал виртуальным вопрос о шансах сборной России на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отметил, что нельзя точно предсказать выступление российской национальной команды на Евро-2024.
Газзаев сказал, что это вопрос чисто теоретический и на него невозможно дать однозначный ответ, так как спорт не является точной наукой и результаты игровых ситуаций невозможно предсказать.
"Это вопрос виртуальный, на него нельзя ответить однозначно. Я не могу сказать, что мы бы точно вышли из группы или точно из неё не вышли. Спорт — наука точная, тут нельзя опираться на виртуальные данные. Я не могу гадать о том, как бы наша команда выступила на Евро-2024", — сказал Газзаев., которого цитирует Metaratings.
Тренер также указал на то, что российская сборная не участвовала в отборочных групповых турнирах, поэтому сложно оценить перспективы команды на чемпионате Европы.
Кроме того, сборная России не имела возможности сыграть с лучшими командами мирового футбола из-за политической ситуации в мире, добавил Газзаев.
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