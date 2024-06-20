В минском "Динамо" объяснили, почему отказались от предложения "Спартака" о товарищеском матче

Тренер минского "Динамо" указал на невозможность товарищеского матча со "Спартаком"

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер минского клуба "Динамо" Вадим Скрипченко объяснил причины отказа клуба от предложения "Спартака" о проведении товарищеского матча.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ранее в СМИ появилась информация о возможном проведении данного спортивного поединка.

Скрипченко поделился, что хотя со стороны "Спартака" было официальное предложение, к сожалению, "Динамо" не может его принять.

Причина заключается в том, что команда находится в процессе квалификации для Лиги чемпионов. В связи с этим, у клуба запланированы матчи 10 и 17 июля. Тренер отметил, что если "Динамо" обыграет армянский клуб "Пюник" в первом квалификационном раунде, то им предстоит сыграть второй раунд, а если не пройдут, то будут играть в Лиге конференций во втором раунде квалификации.

Из-за плотного расписания и важности этих матчей, возможность проведения товарищеского матча с "Спартаком" не реализуется.

"Поэтому никак не получается сыграть", — заключил Скрипченко в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

"Спартак" в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате России. Их тренировало исполняющее обязанности главного тренера Владимира Слишковича.