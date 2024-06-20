Велогонщик Власов объяснил, почему отказался участвовать в Олимпиаде-2024

Велогонщик Власов решил, что не будет участвовать в Олимпиаде в Париже

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Российский велогонщик Александр Власов принял решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже, сообщил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Фото: commons.wikimedia.org by F123 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Причиной отказа спортсмена стало несоответствие трассы ожиданиям и наличие плотного графика в его команде. Власов отметил, что если бы трасса соответствовала его ожиданиям, он был бы готов принять участие в Играх.

"Информация подтвердилась, велогонщик Власов отказался от участия в Олимпийских играх. Саша ответил, что ему не подходит трасса и у него очень плотный график в своей команде. Он бы поехал, если бы трасса подходила", — сказал Екимов, слова которого приводит РИА "Новости".

Екимов также заявил, что вероятным заменителем Власова на Олимпиаде станет Глеб Сырица, однако федерация ожидает официального подтверждения его участия. Тамара Дронова и Алена Иванченко подтвердили свою готовность участвовать в Олимпийских играх, добавил Екимов.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил имена первых 14 атлетов из России, которым было разрешено участвовать в Играх.