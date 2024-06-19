ФСБР единогласно поддержала борцов, желающих выступить на ОИ-2024

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил о единогласной поддержке Исполнительным комитетом организации борцов, желающих принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Спортсмены, получившие приглашения, уже выразили своё желание участвовать в этих соревнованиях и предоставили согласие на соблюдение хартии Международного олимпийского комитета и устава Всемирного антидопингового агентства.
Однако окончательное подтверждение участия российских борцов на Олимпийских играх пока не получено.
"Члены исполкома сегодня наших спортсменов в этом единогласно поддержали, однако говорить о том, что наше участие в Олимпиаде окончательно подтверждено, ещё рано", — сказал Мамиашвили в разговоре с ТАСС.
Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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