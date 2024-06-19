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ФСБР единогласно поддержала борцов, желающих выступить на ОИ-2024

ФСБР выразила поддержку борцам, мечтающим попасть на Олимпиаду-2024

1:02
Спорт

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил о единогласной поддержке Исполнительным комитетом организации борцов, желающих принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

ФСБР выразила поддержку борцам, мечтающим попасть на Олимпиаду-2024
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Спортсмены, получившие приглашения, уже выразили своё желание участвовать в этих соревнованиях и предоставили согласие на соблюдение хартии Международного олимпийского комитета и устава Всемирного антидопингового агентства.

Однако окончательное подтверждение участия российских борцов на Олимпийских играх пока не получено.

"Члены исполкома сегодня наших спортсменов в этом единогласно поддержали, однако говорить о том, что наше участие в Олимпиаде окончательно подтверждено, ещё рано", — сказал Мамиашвили в разговоре с ТАСС.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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