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От Китая на Игры в Париже поедут 11 пловцов, которые были пойманы на допинге перед ОИ-2020

На ОИ-2024 поедут китайские пловцы, у которых был обнаружен допинг перед ОИ-2020

1:27
Спорт

Китай намерен включить в состав своей сборной на Олимпийские игры в Париже в 2024 году 11 пловцов, которые были замечены за нарушение антидопинговых правил перед Играми в Токио в 2020 году.

На ОИ-2024 поедут китайские пловцы, у которых был обнаружен допинг перед ОИ-2020
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации от источника RMC Sport, в апреле 2024 года, немецкий телеканал ARD сообщил о том, что 23 китайских пловца в 2021 году были пойманы на допинге, который включал запрещенный препарат триметазидин. По результатам внутреннего расследования, выяснилось, что следы триметазидина были найдены на кухне гостиницы, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало решение китайских властей о необходимости отказаться от дополнительных проверок и не исключать данные спортсмены из Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены с 2020 года из-за пандемии COVID-19 и прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года.

На той Олимпиаде сборная Китая по плаванию завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Этот же запрещённый препарат был обнаружен у дисквалифицированной на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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