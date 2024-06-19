Встреча Германии и Венгрии на Евро-2024 закончилась в пользу первой команды

Сегодня, 19 июня, состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы 2024 между сборными Германии и Венгрии на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена" в Штутгарте.
Главным арбитром встречи был назначен Данни Маккели из Нидерландов.
Игра началась в 19:00 по московскому времени и завершилась победой сборной Германии со счётом 2:0. На 23-й минуте гол забил Джамал Мусиала после нескольких ошибок венгерской команды в их штрафной зоне. На 67-й минуте Илкай Гюндоган удвоил преимущество немецкой команды.
Сборные Венгрии и Германии находятся в группе A вместе со Швейцарией и Шотландией. В первом матче группового этапа Евро-2024 Германия одержала победу над Шотландией со счетом 5:1, в то время как Венгрия потерпела поражение от Швейцарии со счетом 1:3.
На данный момент Германия занимает первое место в группе A, а Венгрия находится на третьей позиции в таблице турнира.
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