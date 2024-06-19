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Власти Молдавии возмущены участием своих атлетов в Играх БРИКС и хотят наказать их

Власти Молдавии готовятся наказать своих спортсменов за участие в Играх БРИКС

2:00
Спорт

Министерство образования Молдавии заявило о своем неодобрении участия нескольких молдавских спортсменов на "российских Олимпийских играх" — Играх БРИКС в Казани. Ведомство требует разъяснений от спортивных федераций и готовит меры в отношении несанкционированных участников, пишет EADaily.

Власти Молдавии готовятся наказать своих спортсменов за участие в Играх БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Федерации не могут делегировать членов национальных сборных на международные соревнования без предварительного согласования с министерством. Мы не одобряем участие спортсменов в соревнованиях, организованных государством-агрессором", — говорится в заявлении ведомства.

В этом году Игры БРИКС проводятся в Казани с 12 по 23 июня, и Молдавию представляют шесть спортсменов по различным видам спорта, включая самбо, художественную гимнастику, дзюдо и борьбу на поясах. Некоторые из них имеют опыт участия и призовые места на мировых и европейских чемпионатах.

Министерство предупредило, что если опровергнется или подтвердится преднамеренное нарушение со стороны федераций, они могут столкнуться с сокращением или приостановкой финансирования. Кроме того, федерации имеют право наказать спортсменов, исключив их из состава сборной.

Председатель Национального олимпийского комитета Молдавии заявил, что сам не был осведомлен об участии спортсменов в Играх БРИКС и выразил недоумение по этому поводу.

Госсекретарь Министерства образования, ответственный за спорт, подтвердил, что узнал об участии молдавских спортсменов из СМИ и сообщил, что они не запросили разрешение у министерства и вмешательство Национального олимпийского комитета. В результате спортсмены будут наказаны, включая финансовые санкции. Ранее в Кишиневе участие молдавских представителей в различных мероприятиях в России, включая культурные и спортивные, было сопоставлено с госизменой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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