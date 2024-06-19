Украинская фехтовальщица не пожала руку выступающей за Грузию россиянке

Украинка не пожала руку фехтовальщице Гучмазовой, выступающей за Грузию

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фехтовальщица из Украины отказалась пожать руку российской спортсменке Майе Гучмазовой, выступающей за Грузию. Россиянка из-за этого вспылила.

Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Инцидент полизошел на чемпионате Европы по фехтованию в швейцарском Базеле.

На этот раз украинская шпажистка Елена Кривицкая после боя отказалась жать руку своей сопернице — россиянке Майе Гучмазовой, которая выступает за Грузию с 2017 года.

Гучмазова в ответ не стеснялась в выражениях, пишет "СЭ".

Видео с происходящем на чемпионате завирусилось в Сети. На нем Кривицкая наносит решающий победный укол в поединке, снимает маску, оперативно приветствует судей, не смотрит в сторону соперницы и быстро уходит с дорожки.

Майя на это начала высказываться нецензурно. Посыл заключался в том: "Почему они так себя ведут? Почему им можно все?"

Кстати, Международная федерация фехтования отменила обязательные рукопожатия после окончания поединков. Теперь спортсмены могут приветствовать друг друга на расстоянии.