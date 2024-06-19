Алина Загитова рассказала, как прошла защита её диплома

Загитова сообщила, что защита диплома в вузе у неё прошла на отлично

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова сообщила в своих социальных сетях о успешной защите дипломной работы в университете.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Алина Загитова закончила магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе "Продюсирование и культурная политика".

В видео, которое она опубликовала, Загитова подписала "Диплом на отлично".

Кроме победы на Олимпийских играх, Алина Загитова также была чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при 2017 года, чемпионкой России 2018 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы 2019 года, финала Гран-при 2018 года и чемпионата России 2017 года.