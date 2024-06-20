Боец Павлович рассказал, почему он сдержанн на интервью перед поединком

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Сергей Павлович рассказал, что обычно перед поединком он старается не тратить эмоции и энергию во время интервью.
Он держит себя под контролем и направляет все силы только на результат. Когда же Павлович добивается успеха, он позволяет эмоциям выйти наружу.
"Это так происходит, не знаю, по накатанной, и ты не обращаешь на это внимание. Это, знаешь, от души идёт", — цитирует бойца "СЭ".
Кстати, Павлович подерётся с Александром Волковым 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.