Боец Павлович рассказал, почему он сдержанн на интервью перед поединком

Павлович рассказал, что обычно не хочет тратить энергию перед боем

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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Сергей Павлович рассказал, что обычно перед поединком он старается не тратить эмоции и энергию во время интервью.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он держит себя под контролем и направляет все силы только на результат. Когда же Павлович добивается успеха, он позволяет эмоциям выйти наружу.

"Это так происходит, не знаю, по накатанной, и ты не обращаешь на это внимание. Это, знаешь, от души идёт", — цитирует бойца "СЭ".

Кстати, Павлович подерётся с Александром Волковым 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии.