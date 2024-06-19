Главврач "Спартака" Козлов высказался о травме Мбаппе

Главный врач московского футбольного клуба "Спартак" Кирилл Козлов высказался о травме игрока французской национальной сборной Килиана Мбаппе на чемпионате Европы по футболу 2024 года.
Дело в том, что в первом туре Евро-2024 на последних минутах матча Мбаппе сломал нос. Тогда Франция играла с Австрией. Скорее всего, он не выступит на оставшихся матчах группового этапа, однако в плей-офф Мбаппе придётся играть в защитной маске.
"Дистанционно не совсем корректно характеризовать травму. Желаю ему здоровья и надеюсь, что он будет участвовать в турнире дальше", — цитирует Козлова "Чемпионат".
Финал Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
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