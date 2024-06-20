ХК "Эдмонтон" снова обыграл "Флориду"

Клуб "Эдмонтон Ойлерз" выновь выиграл "Флориду Пантерз"

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Команда "Эдмонтон Ойлерз" обыграла "Флориду Пантерз" в пятом матче финала Кубка Стэнли.

Фото: commons.wikimedia.org by Дуг Керр is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тем самым клуб сократил отставание в серии — 2-3.

Звёздный нападающий и капитан гостей Коннор Макдэвид стал главной звездой матча. Он сделал дубль и две результативные передачи.

Еще шайбы в составе "Эдмонтона" забили хоккеисты Коннор Браун, Зак Хайман и Кори Перри. А у "Флориды" — Мэттью Ткачук, Эван Родригес и Оливер Экман-Ларссон.

У "Флориды" российский вратарь Сергей Бобровский в этой игре отметился отличной игрой — 19 сейвами.

Сейчас "нефтяники" сократили до минимума отставание от "Флориды" в финале нынешнего Кубка Стэнли, пишет "Чемпионат".