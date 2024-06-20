Хвича Кварацхелия рассказал о своём будущем после поражения в матче с Турцией

Игрок национальной сборной Грузии по футболу и ФК "Наполи" Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своей будущем в клубе.
На это повлияло поражение в матче Грузии с Турцией. Он закончился со счетом 1:3.
"После чемпионата Европы определюсь со своим будущим. Я просто хочу отдать всё, что у меня есть, на поле, чтобы помочь своей сборной", — цитирует футболиста "Чемпионат".
По словам Хвичи, он полностью сосредоточен только на Грузии.
Главным претендентом на звезду сборной Грузии считается "ПСЖ". Ранее близкие игрока сообщали, что он хочет уйти из команды и выступать за ту, которая играет в Лиге чемпионов.
Затем руководство "Наполи" заявило, что у Кварацхелии есть действующий контракт с клубом.
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