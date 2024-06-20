Хвича Кварацхелия рассказал о своём будущем после поражения в матче с Турцией

Кварацхелия рассказал, как поражение в матче с Турцией повлияет на его будущее

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Игрок национальной сборной Грузии по футболу и ФК "Наполи" Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своей будущем в клубе.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На это повлияло поражение в матче Грузии с Турцией. Он закончился со счетом 1:3.

"После чемпионата Европы определюсь со своим будущим. Я просто хочу отдать всё, что у меня есть, на поле, чтобы помочь своей сборной", — цитирует футболиста "Чемпионат".

По словам Хвичи, он полностью сосредоточен только на Грузии.

Главным претендентом на звезду сборной Грузии считается "ПСЖ". Ранее близкие игрока сообщали, что он хочет уйти из команды и выступать за ту, которая играет в Лиге чемпионов.

Затем руководство "Наполи" заявило, что у Кварацхелии есть действующий контракт с клубом.