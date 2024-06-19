Ольшевский обвинил хакеров РФ в попытке помешать полякам смотреть Евро

Замминистра цифровизации Польши Павел Ольшевский считает, что хакеры из России специально не дают полякам посмотреть матч чемпионата Европы по футболу.
Он рассказал, что сразу после начала трансляции матча между сборными Польши и Нидерландов была обнаружена кибератака на интернет-сервисы Польского телевидения.
"Это была DDOS-атака, чтобы отключить сервис с целью сделать невозможным просмотр матча через интернет польским гражданам… Все следы ведут в Россию", — отметил Ольшевский в эфире радиостанции RMF FM.
По его словам, польские специалисты быстро отразили эту атаку.
РИА Новости пишет, что никаких доказательств вмешательства РФ в интернет-вещание Польского телевидения Ольшевский не привел.
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