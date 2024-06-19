Ольшевский обвинил хакеров РФ в попытке помешать полякам смотреть Евро

Российских хакеров обвинили в том, что они не дают смотреть футбол полякам

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Замминистра цифровизации Польши Павел Ольшевский считает, что хакеры из России специально не дают полякам посмотреть матч чемпионата Европы по футболу.

Фото: Pexels by Sora Shimazaki is licensed under public domain

Он рассказал, что сразу после начала трансляции матча между сборными Польши и Нидерландов была обнаружена кибератака на интернет-сервисы Польского телевидения.

"Это была DDOS-атака, чтобы отключить сервис с целью сделать невозможным просмотр матча через интернет польским гражданам… Все следы ведут в Россию", — отметил Ольшевский в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, польские специалисты быстро отразили эту атаку.

РИА Новости пишет, что никаких доказательств вмешательства РФ в интернет-вещание Польского телевидения Ольшевский не привел.