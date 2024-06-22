Тренер рассказала, как сделать заминку после тренировки

Тренер рассказала, как сделать заминку после тренировки

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Наталья Горбунова рассказала, как выполнить заминку после тренировки.

Фото: commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Она займет 20 минут.

"Организму просто необходимо "охладиться" после физических нагрузок", — цитирует тренера "СЭ".

Упражнения для заминки: встаньте на беговую дорожку и походите в умеренном темпе 5-7 минут. Плавно уменьшайте темп ходьбы до полной остановки. Это поможет нормализовать частоту сердечных сокращений.

Затем поставьте ноги ровно, на ширине плеч. Поднимите руки вверх и сделайте глубокий вдох. На выдохе наклонитесь, как можно ниже и опустите руки. Шея и плечи расслаблены. Сделайте так 3-4 раза.

После этого потяните спину, грудную клетку, поясницу, переднюю и заднюю поверхность бедра, ягодицы и остальное.

Кроме растяжки и легкого кардио можно использовать МФР. Он ускоряет восстановительные процессы в мягких тканях, улучшает кровоток, питает мышцы и фасции.