Тренер рассказала, как сделать заминку после тренировки

Фитнес-тренер Наталья Горбунова рассказала, как выполнить заминку после тренировки.
Она займет 20 минут.
"Организму просто необходимо "охладиться" после физических нагрузок", — цитирует тренера "СЭ".
Упражнения для заминки: встаньте на беговую дорожку и походите в умеренном темпе 5-7 минут. Плавно уменьшайте темп ходьбы до полной остановки. Это поможет нормализовать частоту сердечных сокращений.
Затем поставьте ноги ровно, на ширине плеч. Поднимите руки вверх и сделайте глубокий вдох. На выдохе наклонитесь, как можно ниже и опустите руки. Шея и плечи расслаблены. Сделайте так 3-4 раза.
После этого потяните спину, грудную клетку, поясницу, переднюю и заднюю поверхность бедра, ягодицы и остальное.
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