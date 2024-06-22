Тренер рассказал, как мужчинам убрать большой живот

Наставник по здоровью Георгий Суренян рассказал из-за чего у мужчин появляется лишний жир в области живота. Также он объяснил, как от этого жира избавиться.
По словам эксперта, распределение жира на теле зависит от многих факторов, не все мужчины будут иметь одинаковый уровень при одних и тех же обстоятельствах, пишет "СЭ".
Основные причины появления жира на животе:
У мужчин бывают пивной, стрессовый и живот при спортивном теле.
Чтобы убрать живот, эксперт советует изменить рацион и режим питания,
создать дефицит калорий в ежедневном рационе.
Также нужно делать кардио. Кардиотренировка должна длиться от 20 до 40 минут в умеренном темпе, чтобы пульс был в диапазоне от 120 до 150 ударов в минуту.
Отлично помогут вот такие упражнения:
Упражнения на фитболе также эффективны.
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