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Тренер рассказал, как мужчинам убрать большой живот

Тренер рассказал, как убрать большой живот мужчине

1:19
Спорт

Наставник по здоровью Георгий Суренян рассказал из-за чего у мужчин появляется лишний жир в области живота. Также он объяснил, как от этого жира избавиться.

Тренер рассказал, как убрать большой живот мужчине
Фото: marines.mil by Корпус морской пехоты США is licensed under public domain

По словам эксперта, распределение жира на теле зависит от многих факторов, не все мужчины будут иметь одинаковый уровень при одних и тех же обстоятельствах, пишет "СЭ".

Основные причины появления жира на животе:

  • генетические факторы;
  • неправильное питание;
  • нарушение обмена веществ;
  • избыточная масса тела;
  • вредные привычки: курение и злоупотребление алкоголем;
  • неправильная осанка;
  • малоподвижный и сидячий образ жизни;
  • высокий уровень стресса.

У мужчин бывают пивной, стрессовый и живот при спортивном теле.

Чтобы убрать живот, эксперт советует изменить рацион и режим питания,
создать дефицит калорий в ежедневном рационе.

Также нужно делать кардио. Кардиотренировка должна длиться от 20 до 40 минут в умеренном темпе, чтобы пульс был в диапазоне от 120 до 150 ударов в минуту.

Отлично помогут вот такие упражнения:

  • приседания;
  • сгибания на бицепс с жимом гантелей;
  • планка;
  • трастер.

Упражнения на фитболе также эффективны.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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