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Тренер по триатлону рассказал, как накачать упругие ягодицы

Тренер по триатлону рассказал, как накачать упругие ягодицы

1:11
Спорт

Тренер по триатлону Александр Халаманов рассказал, как накачать ягодицы.

Тренер по триатлону рассказал, как накачать упругие ягодицы
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

Слабые ягодичные мышцы — последствие сидячего образа жизни.

По словам тренера, мышца сама по себе выглядит неэстетично и зачастую влияет на внешний вид других. Например, "галифе" на бёдрах не всегда говорит о высоком проценте жира, это скорее отсутствие тонуса у ягодиц.

Кстати, неверное распределение нагрузки при ходьбе и занятиях спортом может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом — поясницей, коленями и тазобедренным суставом. Эти части тела "принимают" на себя нагрузку, с которой не способны справиться ягодицы из-за слабости.

Размер и форма ягодиц прежде всего зависят от строения таза, но упражнения помогут их скорректировать, убрать лишний жир, пишет РИА Новости.

Лучшие упражнения для ягодиц:

  • "сумо";
  • махи ногой назад в партере;
  • жим ногами в тренажёре с акцентом на ягодицы;
  • румынская тяга;
  • выпады;
  • приседания со штангой;
  • отведение бедра в сторону;
  • отведение ноги лежа на боку;
  • ходьба с резинкой.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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