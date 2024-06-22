Тренер по триатлону рассказал, как накачать упругие ягодицы

Тренер по триатлону Александр Халаманов рассказал, как накачать ягодицы.
Слабые ягодичные мышцы — последствие сидячего образа жизни.
По словам тренера, мышца сама по себе выглядит неэстетично и зачастую влияет на внешний вид других. Например, "галифе" на бёдрах не всегда говорит о высоком проценте жира, это скорее отсутствие тонуса у ягодиц.
Кстати, неверное распределение нагрузки при ходьбе и занятиях спортом может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом — поясницей, коленями и тазобедренным суставом. Эти части тела "принимают" на себя нагрузку, с которой не способны справиться ягодицы из-за слабости.
Размер и форма ягодиц прежде всего зависят от строения таза, но упражнения помогут их скорректировать, убрать лишний жир, пишет РИА Новости.
Лучшие упражнения для ягодиц:
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