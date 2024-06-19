Орлов рассказал, для чего игроки сборной Украины попросили тренера выйти из раздевалки после проигрыша

Орлов: игроки сборной Украины сами разбирались друг с другом после матча с Румынией

2:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов представил своё мнение о том, что могло происходить в раздевалке сборной Украины после поражения в матче Евро-2024 против Румынии со счетом 0:3.

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Орлов предполагает, что игроки могли попросить тренера покинуть раздевалку, чтобы провести внутреннюю дискуссию о произошедшем. Он отмечает, что в игре сборной Украины были допущены непонятные ошибки, и команда выступила ниже своих возможностей.

"А я вам скажу, что происходило. Этот же принцип ещё в Советском Союзе работал. В такие моменты игроки просили: "Тренер, выйди, а мы разберёмся сами". И они друг другу, как говорится, втыкали. Мне кажется, Ребров не угадал с составом. Там всё-таки есть хорошие ребята. Но Украина явно сыграла ниже своих возможностей", — сказал Орлов в беседе с "Чемпионатом".

По мнению Орлова, в таких ситуациях команда может принять решение обсудить проблемы и найти выход из сложной ситуации. Однако Орлов подчеркивает, что внутренние дискуссии и конфликты являются неотъемлемой частью работы в спортивной команде, особенно в сложные моменты.

Он подчеркивает, что такие дискуссии могут помочь команде найти пути решения проблем и двигаться вперед. Такие разногласия не всегда отражают серьезные проблемы, а скорее представляют собой нормальную часть работы в команде. Важно, чтобы игроки смогли собраться вместе, найти общий язык и продолжать движение к своим целям.

"И хорошо, что без тренеров. Они сами должны собраться, настроиться и в следующем матче выйти и исправиться. Для любой команды это абсолютно нормально, и особенно для сборной. И в моей молодости такое было в порядке вещей", — добавил Орлов.