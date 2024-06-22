Что нужно делать перед посещением бассейна?

В Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к посещению бассейна.
За 1,5-2,5 часа до занятий стоит хорошо поесть. Это даст организму необходимый заряд энергии. Также, до того как окунуться в воду, тщательно помойте тело мылом или гелем для душа.
Перед тем, как войти в воду, нужно сделать разминку и разогреть мышцы. Кстати, для посещения бассейна обязательно нужно иметь справку от врача.
Портал "Чемпионат" напоминает, что собираясь в бассейн, с собой необходимо взять купальник, резиновую шапочку, полотенце, тапочки, мочалку и мыло.
С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.