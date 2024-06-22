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Что нужно делать перед посещением бассейна?

Что нужно делать перед посещением бассейна?

0:42
Спорт

В Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к посещению бассейна.

Что нужно делать перед посещением бассейна?
Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

За 1,5-2,5 часа до занятий стоит хорошо поесть. Это даст организму необходимый заряд энергии. Также, до того как окунуться в воду, тщательно помойте тело мылом или гелем для душа.

Перед тем, как войти в воду, нужно сделать разминку и разогреть мышцы. Кстати, для посещения бассейна обязательно нужно иметь справку от врача.

Портал "Чемпионат" напоминает, что собираясь в бассейн, с собой необходимо взять купальник, резиновую шапочку, полотенце, тапочки, мочалку и мыло.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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