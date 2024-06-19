Футболист Фюллькруг сломал руку болельщику на Евро

Немецкий футболист сломал руку болельщику на Евро-2024

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Футболист немецкой национальной сборной Никлас Фюллькруг случайно сломал руку болельщику после удара по мячу, проинформировало NRD.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

СМИ Германии пишут, что это случилось во время разминки команды до встречи со сборной Шотландии.

"Я пел гимн, лежа на носилках. Не знаю, смеяться или плакать. Мне пришлось отказаться от мечты побывать на матче-открытия, но когда еще вы вот так глупо сломаете себе руку", — сказал пострадавший фанат Кай Флатман.

Он уточнил, что ему не нужна операция.

Немецкий футбольный союз подарит ему игровую майку Фюллькруга. Также болельщик в качестве компенсации будет присутствовать на игре второго тура группового этапа Евро-2024 19 июня против Венгрии, пишет РИА Новости.