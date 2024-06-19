Футболист Фюллькруг сломал руку болельщику на Евро

Футболист немецкой национальной сборной Никлас Фюллькруг случайно сломал руку болельщику после удара по мячу, проинформировало NRD.
СМИ Германии пишут, что это случилось во время разминки команды до встречи со сборной Шотландии.
"Я пел гимн, лежа на носилках. Не знаю, смеяться или плакать. Мне пришлось отказаться от мечты побывать на матче-открытия, но когда еще вы вот так глупо сломаете себе руку", — сказал пострадавший фанат Кай Флатман.
Он уточнил, что ему не нужна операция.
Немецкий футбольный союз подарит ему игровую майку Фюллькруга. Также болельщик в качестве компенсации будет присутствовать на игре второго тура группового этапа Евро-2024 19 июня против Венгрии, пишет РИА Новости.
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