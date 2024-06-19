Украинский футбольный форвард получил российское спортивное гражданство

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Украинскому игроку "Торпедо" Червякову дали российское спортивное гражданство

0:44
Спорт

Футболист московского ФК "Торпедо" Руслан Червяков получил спортивное гражданство Российской Федерации.

Украинскому игроку "Торпедо" Червякову дали российское спортивное гражданство
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В настоящее время он играет за "Торпедо" с лета прошлого года.

"Червякову дали российское спортивное гражданство. Процесс получения прошёл без проблем. Это молодой российский игрок", — цитирует президента "Торпедо" Александра Волнушкина Sport24.

19-летний украинский футболист в сезоне-2023/24 провел за "Торпедо" 19 матчей и отличился одним голом и тремя результативными передачами.

Ранее Руслан играл за молодёжные команды "Валенсии" и португальского "Жил Висенте".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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