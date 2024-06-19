Месси откровенно рассказал о своем отношении к Рамосу

Месси: "Рамос был тем игроком, на которого я больше всего злился"

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Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси рассказал, что его больше всех злил бывший защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Напомним, что сейчас Месси 36 лет, он — воспитанник испанской "Барселоны", в составе неё он 10 раз выиграл чемпионат Испании и 4 — Лигу чемпионов.

Три года назад Лионель перешёл во французский "Пари Сен-Жермен". Серхио Рамос выступал за "Реал" с 2005 по 2021 годы, после чего перешёл в "ПСЖ". Он на два года старше Месси, пишет РИА Новости.