Месси откровенно рассказал о своем отношении к Рамосу

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси рассказал, что его больше всех злил бывший защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос.
Напомним, что сейчас Месси 36 лет, он — воспитанник испанской "Барселоны", в составе неё он 10 раз выиграл чемпионат Испании и 4 — Лигу чемпионов.
Три года назад Лионель перешёл во французский "Пари Сен-Жермен". Серхио Рамос выступал за "Реал" с 2005 по 2021 годы, после чего перешёл в "ПСЖ". Он на два года старше Месси, пишет РИА Новости.
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