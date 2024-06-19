Сборная Франции негодует. Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024

Мбаппе пропустит матчи группового этапа Евро

Стало известно, что нападающий и капитан сборной Франции Киллиан Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2024 года.

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Дело в том, что у игрока травмирован нос. Он получил ранение во время матча со сборной Австрии, пишет издание Le Figaro.

Мбаппе на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму, после которой был заменен на Оливье Жиру.

Изначально писали, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, но потом информацию о хирургическом вмешательстве опровергли.

Если сборная Франции выйдет из группы на чемпионате Европы, в плей-офф Мбаппе будет играть в специальной маске. Следующий матч Франция проведёт против Нидерландов 21 июня.