Сборная Франции негодует. Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024

Стало известно, что нападающий и капитан сборной Франции Киллиан Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported