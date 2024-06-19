На матче Евро украинцы скандировали бандеровские лозунги

Украинские болельщики скандировали бандеровские лозунги на матче с Румынией

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Национальная сборная Украины 17 июня в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года сыграла со сборной Румынии.

Фото: Елена Галабаева

До начала матча фанаты желто-синих собрались в Мюнхене и устроили шествие, это было снято на камеру, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Telegram-канал "Страна".

На видео можно наблюдать, как несколько десятков болельщиков сборной Украины несут флаг своей страны с написанными на нем словами на английском языке.

Одновременно с этим фанаты украинской команды скандировали бандеровские лозунги. Когда начался сам матч с Румынией, украинские фанаты продолжили. Один из них принес на стадион в Мюнхене барабан, на который были нанесены портрет украинского писателя Тараса Шевченко в современной военной форме и цитата из его поэмы "Кавказ".

Кстати, перед играми Евро в Германии запрещено проносить на трибуны и в фан-зоны российскую символику.