Килиан Мбаппе вернулся в расположение Франции

Футболист французской сборной Килиан Мбаппе вернулся к своей команде после травмы.
Напомним, что игрок получил травму носа в матче с Австрией в рамках Чемпионата Европы по футболу 2024 года, пишет "СЭ", ссылаясь на инсайдера Фабрицио Романо.
"Мбаппе полечится в ближайшие несколько дней, однако в скором времени ему не сделают операцию. Для него будет изготовлена маска", — уточнил Романо.
25-летний Мбаппе на 86-й минуте матча столкнулся с защитником австрийцев Дансо, после чего оказался на газоне.
Напомним, что 21 июня Франция сыграет с Нидерландами в рамках Евро-2024.
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