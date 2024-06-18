Килиан Мбаппе вернулся в расположение Франции

Мбаппе вернулся к команде

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Футболист французской сборной Килиан Мбаппе вернулся к своей команде после травмы.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Напомним, что игрок получил травму носа в матче с Австрией в рамках Чемпионата Европы по футболу 2024 года, пишет "СЭ", ссылаясь на инсайдера Фабрицио Романо.

"Мбаппе полечится в ближайшие несколько дней, однако в скором времени ему не сделают операцию. Для него будет изготовлена маска", — уточнил Романо.

25-летний Мбаппе на 86-й минуте матча столкнулся с защитником австрийцев Дансо, после чего оказался на газоне.

Напомним, что 21 июня Франция сыграет с Нидерландами в рамках Евро-2024.