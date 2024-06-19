Испанский вратарь Симон выступает на Евро-2024 с травмой запястья

Вратарь сборной Испании играет на Евро с травмой

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный вратарь сборной Испании Унай Симон выступает на чемпионате Европы в Германии с травмой запястья.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Получил он её в 2023-м году за пределами поля. Симон заявил, что эта травма не мешает ему тренироваться и играть на позиции вратаря. Однако стало известно, что врачи рекомендуют голкиперу Испании сделать операцию. Ему потребуется небольшое хирургическое вмешательство.

"После окончания Евро мне предстоит операция. Время восстановления будет обсуждаться с врачом. Я не хотел придавать этому значения до окончания Евро, потому что это не мешало мне играть на протяжении всего сезона", — цитирует вратаря сборной Испании "СЭ".

Он добавил, что пока сосредоточен на своей команде. Кстати, 15 июня сборная Испании разгромила Хорватию в матче первого тура группового турнира Евро-2024 со счетом 3:0. А 20 июня испанцы противостоят итальянцам. Матч стартует в 22.00 по московскому времени.