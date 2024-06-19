Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сочетание трёх доступных ингредиентов прочистит канализацию без агрессивных химикатов
Боксер Джонсон не планирует завершать карьеру
Жители Курска активно страхуют имущество и онлайн-покупки в почтовых отделениях
Говядину нельзя есть людям с подагрой и артритом
Королевская ватрушка с творогом: она совсем не похожа на обычную
В Москве состоялся премьерный показ фильма "Тур с Иванушками"
Секреты цветовых превращений: как василёк меняет свои наряды
Кинологи объяснили, кого собака укусит первым
Названы эффективные добавки для снижения уровня кортизола
Испанский вратарь Симон выступает на Евро-2024 с травмой запястья

Вратарь сборной Испании играет на Евро с травмой

1:10
Спорт

Главный вратарь сборной Испании Унай Симон выступает на чемпионате Европы в Германии с травмой запястья.

Вратарь сборной Испании играет на Евро с травмой
Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Получил он её в 2023-м году за пределами поля. Симон заявил, что эта травма не мешает ему тренироваться и играть на позиции вратаря. Однако стало известно, что врачи рекомендуют голкиперу Испании сделать операцию. Ему потребуется небольшое хирургическое вмешательство.

"После окончания Евро мне предстоит операция. Время восстановления будет обсуждаться с врачом. Я не хотел придавать этому значения до окончания Евро, потому что это не мешало мне играть на протяжении всего сезона", — цитирует вратаря сборной Испании "СЭ".

Он добавил, что пока сосредоточен на своей команде. Кстати, 15 июня сборная Испании разгромила Хорватию в матче первого тура группового турнира Евро-2024 со счетом 3:0. А 20 июня испанцы противостоят итальянцам. Матч стартует в 22.00 по московскому времени.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много

Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.

Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?
Ольга Бузову не пустили выступать перед детьми школы, где она училась
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными
Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай
Кефирный уход за помидорами: как правильно поливать и удобрять томаты
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
Последние материалы
Жители Курска активно страхуют имущество и онлайн-покупки в почтовых отделениях
Говядину нельзя есть людям с подагрой и артритом
Королевская ватрушка с творогом: она совсем не похожа на обычную
В Москве состоялся премьерный показ фильма "Тур с Иванушками"
Секреты цветовых превращений: как василёк меняет свои наряды
Кинологи объяснили, кого собака укусит первым
Вратарь сборной Испании играет на Евро с травмой
Названы эффективные добавки для снижения уровня кортизола
Департамент ветеринарии Тамбова выплатит 212 млн рублей за убытки от АЧС
Россия сократила объём вложений в американские облигации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников