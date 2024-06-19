Хвича Кварацхелия рассказал, как тяжело жить в Москве

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Хвича Кварацхелия вспомнил о жизни в российской столице

1:33
Спорт

Национальная сборная Грузии по футболу дебютирует на чемпионате Европы 2024 года. Первый матч Грузия проведёт со сборной Турции.

Хвича Кварацхелия вспомнил о жизни в российской столице
Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это важное событие для футболиста "Наполи" Хвичи Кварацхелии, чья большая карьера началась в России — в "Локомотиве" и "Рубине". Он написал колонку на The Player's Tribune — сайте, где футболисты со всего мира публикуют собственные статьи. Это произошло за день до дебюта на Евро.

Кстати, матчи чемпионата Европы по футболу проходят в городах Германии с 14 июня по 14 июля.

Колонку полузащитник "Наполи" написал на английском языке. Хвича вспомнил все этапы своей карьеры, в том числе российский. Он рассказал о жизни на базе "Локомотива" в Баковке, Юрии Семине и дружбе с Соломоном Кверквелией.

"…Потом я уехал в Россию. Москва. 17, почти 18 лет. Я очень молод. И один, сам по себе…Когда я начал тренироваться, сказал себе: зачем я сюда пришел? Моя фамилия написана на футболке, так что семья всегда со мной. Я должен работать ради нее", — написал в колонке футболист.

Далее Хвича описал базу, где тренировался, назвав ее страшным местом.

"Я не мог заняться ничем. Думал только о футболе. Поэтому я работал по вечерам, по ночам", — цитирует игрока "СЭ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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