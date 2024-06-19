Хвича Кварацхелия рассказал, как тяжело жить в Москве

Национальная сборная Грузии по футболу дебютирует на чемпионате Европы 2024 года. Первый матч Грузия проведёт со сборной Турции.
Это важное событие для футболиста "Наполи" Хвичи Кварацхелии, чья большая карьера началась в России — в "Локомотиве" и "Рубине". Он написал колонку на The Player's Tribune — сайте, где футболисты со всего мира публикуют собственные статьи. Это произошло за день до дебюта на Евро.
Кстати, матчи чемпионата Европы по футболу проходят в городах Германии с 14 июня по 14 июля.
Колонку полузащитник "Наполи" написал на английском языке. Хвича вспомнил все этапы своей карьеры, в том числе российский. Он рассказал о жизни на базе "Локомотива" в Баковке, Юрии Семине и дружбе с Соломоном Кверквелией.
"…Потом я уехал в Россию. Москва. 17, почти 18 лет. Я очень молод. И один, сам по себе…Когда я начал тренироваться, сказал себе: зачем я сюда пришел? Моя фамилия написана на футболке, так что семья всегда со мной. Я должен работать ради нее", — написал в колонке футболист.
Далее Хвича описал базу, где тренировался, назвав ее страшным местом.
"Я не мог заняться ничем. Думал только о футболе. Поэтому я работал по вечерам, по ночам", — цитирует игрока "СЭ".
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