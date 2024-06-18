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Боец Волков заявил, что испугался слов Чимаева

Волков: "Испугался, когда Чимаев сказал, что доберется до меня"

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Спорт

Боец UFC в тяжелом весе Александр Волков боится, что Хамзат Чимаев "придет за ним в тяжелый вес".

Волков: "Испугался, когда Чимаев сказал, что доберется до меня"
Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Ну как ты представляешь, подходит человек, который всех уничтожает в октагоне, и говорит: "Я до тебя доберусь". Знаешь, как страшно? Я испугался сначала", — заявил Волков в интервью "СЭ".

Однако потом он признался, что понял юмор Чимаева. Волков заявил, что Чимаев лучше него борется, так как Волков ударник.

Напомним, что Сергей Павлович и Александр Волков проведут поединок 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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