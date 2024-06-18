Малафеев прокомментировал переход вратаря Сафонова в "ПСЖ"

Малафеев: Журналистам не стоит лезть в личную жизнь вратаря Сафонова

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал свое мнение по поводу перехода голкипера Матвея Сафонова из клуба Краснодар во французский футбольный клуб "ПСЖ".

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Напомним, что сейчас на карьеру во Франции могут повлиять личные обстоятельства российского вратаря.

"Спортивным СМИ не стоит лезть в личную жизнь Матвея Сафонова и любого другого футболиста. Это не наши с вами дела", — цитирует Малафеева "РБ Спорт".

Он добавил, что наша задача — болеть за Матвея и желать ему удачи в новом клубе.

Напомним, что 14 июня французский ФК "ПСЖ" объявил о переходе 25-летнего вратаря из "Краснодара". Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года.