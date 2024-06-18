Украинские футболисты попросили выйти тренера из раздевалки после поражения от Румынии

Футболисты национальной сборной Украины попросили своего главного тренера Сергея Реброва покинуть раздевалку после разгромного поражения в матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 от Румынии. Об этом пишет Goal.
Украинские футболисты решили обсудить игру без тренера. Матч прошел на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Игра закончилась со счетом 3:0.
Победу одержала румынская национальная сборная по футболу. Первым забил гол Николае Станчу, затем мяч в украинские ворота забросил Деннис Ман. После этого отличился Рэзван Марин. Последний гол в матче Румыния — Украина забил Денис Дрэгуш.
Ранее стало известно, что болельщикам запретили проносить на матчи Евро-2024 российскую символику.
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