Рудковская считает, что объявившие о помолвке Трусова и Игнатов напоминают Золушку и принца

Рудковская назвала решивших пожениться Трусову и Игнатова красивой парой

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская поздравила в социальных сетях серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёра чемпионатов мира и Европы, чемпионку России, 19-летнюю Александру Трусову и российского фигуриста Макара Игнатова с их помолвкой.

Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

По мнению Рудковской, молодые люди прекрасно смотрятся вместе.

"Очень красивая и сказочная пара. Золушка Александра Трунова и её принц Макар Игнатов. Поздравляем", — написала Рудковская в соцсетях.

До этого пару уже поздравили в интернет-пространстве многие фигуристы, среди которых были Максим Траньков, Елена Радионова, Александра Бойкова, Евгения Медведева.

Трусова и Игнатов находятся в отношениях совсем недолго. До Игнатова фигуристка встречалась с другим своим коллегой, Марком Кондратюком, который сам предложил Трусовой расстаться, из-за чего спортсменка очень сильно переживала.