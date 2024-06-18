Рудковская считает, что объявившие о помолвке Трусова и Игнатов напоминают Золушку и принца

Известный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская поздравила в социальных сетях серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёра чемпионатов мира и Европы, чемпионку России, 19-летнюю Александру Трусову и российского фигуриста Макара Игнатова с их помолвкой.
По мнению Рудковской, молодые люди прекрасно смотрятся вместе.
"Очень красивая и сказочная пара. Золушка Александра Трунова и её принц Макар Игнатов. Поздравляем", — написала Рудковская в соцсетях.
До этого пару уже поздравили в интернет-пространстве многие фигуристы, среди которых были Максим Траньков, Елена Радионова, Александра Бойкова, Евгения Медведева.
Трусова и Игнатов находятся в отношениях совсем недолго. До Игнатова фигуристка встречалась с другим своим коллегой, Марком Кондратюком, который сам предложил Трусовой расстаться, из-за чего спортсменка очень сильно переживала.
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