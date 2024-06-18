Названа причина смерти первого в истории палестинского участника Олимпийских игр

Первый в истории участник Олимпиады от Палестины умер в лагере беженцев в Газе

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Палестинский легкоатлет Маджед Абу Марахил скончался в возрасте 61 года. Он умер 12 июня в лагере для беженцев в секторе Газа из-за отказа почек. Легкоатлету не смогли помочь врачи из-за отсутствия необходимых медикаментов и постоянных отключений электричества.

Фото: flickr.com by cdephotos is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Такую информацию распространил Palestine Info Center в своих соцсетях.

Марахил был первым спортсменом, представлявшим Палестину на Олимпийских играх, и он принял участие в летней Олимпиаде 1996 года в Атланте (США), где занял 21-е место в беге на 10 000 метров. На церемонии открытия Олимпийских игр он нёс флаг своей страны.

Национальный олимпийский комитет Палестины был признан в 1995 году, однако до сих пор никогда не выигрывал олимпийских медалей и не принимал участия на зимних Олимпиадах.