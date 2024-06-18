Чемпион Красильников: я могу уехать за границу в любой момент, но никогда этого не сделаю

Российский пляжный волейболист, чемпион мира Вячеслав Красильников поделился своими мыслями о предстоящих Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
Он отметил, что он не заинтересован в участии в этом событии в нейтральном статусе. Красильников выразил свою верность и преданность России, стране и болельщикам, которых он безумно любит.
Он подчеркнул, что не может предать их, даже если бы у него были предложения о выступлении за другую страну. Для Красильникова Россия — лучшая страна, и он готов сделать все возможное ради своей родины и болельщиков.
"Я люблю Россию. Что бы ни происходило, для меня это лучшая страна в мире. Они же все боятся нас, как огня. Всё сделают, чтобы мы не участвовали, потому, что у нас самые сильные люди", — сказал Красильников на YouTube-канале "Лица волейбола".
Он завершил интервью, заявив, что никто не остановит его в поиске победы и, если будет предоставлена возможность, он будет бороться за золотую олимпийскую медаль.
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