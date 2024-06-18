Чемпион Красильников: я могу уехать за границу в любой момент, но никогда этого не сделаю

Чемпион мира Красильников объяснил, почему не едет на ОИ-2024: "Я люблю Россию"

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский пляжный волейболист, чемпион мира Вячеслав Красильников поделился своими мыслями о предстоящих Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf is licensed under public domain

Он отметил, что он не заинтересован в участии в этом событии в нейтральном статусе. Красильников выразил свою верность и преданность России, стране и болельщикам, которых он безумно любит.

Он подчеркнул, что не может предать их, даже если бы у него были предложения о выступлении за другую страну. Для Красильникова Россия — лучшая страна, и он готов сделать все возможное ради своей родины и болельщиков.

"Я люблю Россию. Что бы ни происходило, для меня это лучшая страна в мире. Они же все боятся нас, как огня. Всё сделают, чтобы мы не участвовали, потому, что у нас самые сильные люди", — сказал Красильников на YouTube-канале "Лица волейбола".

Он завершил интервью, заявив, что никто не остановит его в поиске победы и, если будет предоставлена возможность, он будет бороться за золотую олимпийскую медаль.