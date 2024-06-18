Роналду эмоционально призвал болельщиков бороться за новую победу Португалии на Евро-2024

Роналду мотивировал фанатов перед первым матчем Португалии на Евро-2024

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Нападающий сборной Португалии, легенда футбола Криштиану Роналду обратился к своим болельщикам перед первым матчем на чемпионате Европы 2024.

Фото: flickr.com by Oleg Dubyna is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сегодня, 18 июня, португальцы сыграют против сборной Чехии. Матч начнётся в 22:00 мск.

В связи с этим Роналду поделился своими эмоциями, вспомнив свои первые дни в национальной команде, которые были полны вызовов и побед. Он выразил гордость, что снова выступает рядом с командой чемпионов, полной таланта и решительности.

Он также выразил благодарность болельщикам за поддержку и призвал их бороться за новую победу вместе.

"Благодаря силе и поддержке каждого мы превращаем мечты в реальность. Давайте вместе бороться за новую победу. Вместе нас не остановить. Вперёд, Португалия!" — написал Роналду в соцсетях.

Сборная Португалии на чемпионате Европы 2024 года играет в группе с командами Чехии, Турции и Грузии. В 2016 году сборная Португалии стала чемпионом Европы на той самой континентальной кампании, которая прошла во Франции, а капитаном команды в тот год был Криштиану Роналду.