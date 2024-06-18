Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из Киргизии в Россию хотели завезти заражённую черешню
Ляйсан Утяшева показала своё платье из "жидкого золота"
Стартуют продажи обновлённого внедорожника Haval H6 стоимостью 1,1 млн рублей
Как скрыть некрасивый забор на участке?
Чемпион мира Красильников объяснил, почему не едет на ОИ-2024: "Я люблю Россию"
HeadHunter: в ХМАО уборщицам платят больше, чем страховым агентам
Главными бенефициарами отмены торгов долларами на Мосбирже станут российские банки
Эксперт Юденков: банковский вклад — лучший способ вложить деньги
Тайские секреты красоты: уход за кожей с использованием экзотических фруктов и трав
Роналду эмоционально призвал болельщиков бороться за новую победу Португалии на Евро-2024

Роналду мотивировал фанатов перед первым матчем Португалии на Евро-2024

1:22
Спорт

Нападающий сборной Португалии, легенда футбола Криштиану Роналду обратился к своим болельщикам перед первым матчем на чемпионате Европы 2024.

Роналду мотивировал фанатов перед первым матчем Португалии на Евро-2024
Фото: flickr.com by Oleg Dubyna is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сегодня, 18 июня, португальцы сыграют против сборной Чехии. Матч начнётся в 22:00 мск.

В связи с этим Роналду поделился своими эмоциями, вспомнив свои первые дни в национальной команде, которые были полны вызовов и побед. Он выразил гордость, что снова выступает рядом с командой чемпионов, полной таланта и решительности.

Он также выразил благодарность болельщикам за поддержку и призвал их бороться за новую победу вместе.

"Благодаря силе и поддержке каждого мы превращаем мечты в реальность. Давайте вместе бороться за новую победу. Вместе нас не остановить. Вперёд, Португалия!" — написал Роналду в соцсетях.

Сборная Португалии на чемпионате Европы 2024 года играет в группе с командами Чехии, Турции и Грузии. В 2016 году сборная Португалии стала чемпионом Европы на той самой континентальной кампании, которая прошла во Франции, а капитаном команды в тот год был Криштиану Роналду.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Завязей на томатах не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт
Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают
Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Колорадского жука побеждаю эффективно: опрыскиваю кусты этим продуктом из кухни — вредитель камнем падает вниз
Колорадского жука побеждаю эффективно: опрыскиваю кусты этим продуктом из кухни — вредитель камнем падает вниз
Последние материалы
Водителям назвали причины боли в спине, способы профилактики и лечения
Врач Киселёва рассказала, какие продукты могут спровоцировать онкологию
Стало известно, почему диабетики обязаны завести собаку
Чем важно подкормить свёклу?
Названа главная опасность, с которой столкнутся колонизаторы Марса
Мбаппе вернулся к команде
Певец Шаман перед исполнением песни помыл полы на сцене
Путин: коррекция налоговой системы будет утверждена в августе
Эндокринолог Павлова: проще всего заразиться ботулизмом через консервы
Российский фильм "Обгоняя ветер" покажут в Италии и Словении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников