Песьяков сообщил, что не знает даже нынешних составов команд на Евро-2024

Вратарь "Крыльев Советов" Песьяков признался, что не смотрит Евро-2024

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Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песьяков признался, что не следит за проходящим в Германии чемпионатом Европы 2024 года.

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Он признался, что не смотрит матчи турнира и не знает результатов. Песьяков также по этой причине затруднился назвать фаворита турнира, добавив, что не знаком с составами команд и их текущей формой.

"За чемпионатом Европы не слежу. Смотрел максимум тайм матча Испания — Хорватия. Даже результатов не знаю, если честно. Не назову фаворита. Я даже составов не знаю, кто в каком состоянии", — сказал Песьяков в беседе с "Чемпионатом".

Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии на 10 стадионах в 10 городах. Финал турнира запланирован на 14 июля. В настоящее время действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая одержала победу над сборной Англии в 2021 году.