Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Ким: Россия будет развивать сотрудничество с Северной Кореей
ГАИ начала штрафовать и лишать прав за сбитые столбики ограждения
Филе лосося в йогуртовом маринаде: тает во рту
Сколько лет нужно, чтобы накопить на жильё?
Садальский рассказал об обманутой аферистами знаменитой актрисе
Как привлечь полезных червей на участок?
Врачи ответили, откуда появляется аллергия на кошек
Режиссёр Игорь Зуйков восхитился актрисой Аней Тейлор-Джой
Ученые спорят о точных координатах места библейского события
Песьяков сообщил, что не знает даже нынешних составов команд на Евро-2024

Вратарь "Крыльев Советов" Песьяков признался, что не смотрит Евро-2024

1:06
Спорт

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песьяков признался, что не следит за проходящим в Германии чемпионатом Европы 2024 года.

Вратарь "Крыльев Советов" Песьяков признался, что не смотрит Евро-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он признался, что не смотрит матчи турнира и не знает результатов. Песьяков также по этой причине затруднился назвать фаворита турнира, добавив, что не знаком с составами команд и их текущей формой.

"За чемпионатом Европы не слежу. Смотрел максимум тайм матча Испания — Хорватия. Даже результатов не знаю, если честно. Не назову фаворита. Я даже составов не знаю, кто в каком состоянии", — сказал Песьяков в беседе с "Чемпионатом".

Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии на 10 стадионах в 10 городах. Финал турнира запланирован на 14 июля. В настоящее время действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая одержала победу над сборной Англии в 2021 году.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Завязей на томатах не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт
Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают
Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Колорадского жука побеждаю эффективно: опрыскиваю кусты этим продуктом из кухни — вредитель камнем падает вниз
Колорадского жука побеждаю эффективно: опрыскиваю кусты этим продуктом из кухни — вредитель камнем падает вниз
Последние материалы
Эксперт Ким: Россия будет развивать сотрудничество с Северной Кореей
ГАИ начала штрафовать и лишать прав за сбитые столбики ограждения
Филе лосося в йогуртовом маринаде: тает во рту
Сколько лет нужно, чтобы накопить на жильё?
Садальский рассказал об обманутой аферистами знаменитой актрисе
Как привлечь полезных червей на участок?
Врачи ответили, откуда появляется аллергия на кошек
Вратарь "Крыльев Советов" Песьяков признался, что не смотрит Евро-2024
Режиссёр Игорь Зуйков восхитился актрисой Аней Тейлор-Джой
Ученые спорят о точных координатах места библейского события
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников