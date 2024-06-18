Канчельскис назвал причину перехода Глушенкова из "Локомотива" в "Зенит"

Футболист Канчельскис сообщил, что Глушенков переходит в "Зенит" из-за денег

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказал своё мнение относительно потенциального перехода нападающего из "Локомотива" Максима Глушенкова в "Зенит".

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

Он отметил, что для него главное — это футбольные навыки игрока и его выступления на поле, и сомневается, сможет ли Глушенков успешно проявить себя в составе "Зенита".

Канчельскис также упомянул, что возможный переход Глушенкова в "Зенит" связан с выгодными финансовыми условиями, но отметил, что для него важно, чтобы игрок оставался преданным спортивным ценностям.

"Факт, что Глушенков идёт в "Зенит" из-за денег. Это не секрет. Время покажет, сможет ли он там заиграть и не ошибка ли этот переход. Хотелось бы, чтобы Максим играл", — сказал Канчельскис в разговоре с "Чемпионатом".

Он также отразил надежду на то, что главной целью Глушенкова при переходе не являются только финансы. В конечном счете, время покажет, насколько удачным окажется данное решение для всех сторон.