За сколько можно накачать ягодицы девушке? Ответил тренер

За сколько можно накачать ягодицы девушке? Ответил тренер

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, за сколько времени можно накачать ягодицы девушке.

Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, чтобы накачать ягодичные мышцы, нужно обязательно включать в программу разгибание бедра, выпрямление туловища, отведение и вращение бедра наружу.

"Существует несколько эффективных упражнений для работы над ягодицами: становая тяга, румынская тяга на одной или двух ногах, ягодичный мост, болгарские выпады, зашагивания на куб, отведение ноги и приседания", — цитирует тренера "Чемпионат".

Он добавил, что при правильной программе тренировок, сбалансированном рационе питания, качественном отдыхе и правильной технике первые результаты можно увидеть уже через несколько недель.

Упражнения на ягодицы: румынская тяга на одной ноге с гантелью; обратные выпады со штангой; отведение ноги в кроссовере; ягодичный мост с гантелью; приседания; болгарские выпады; ягодичный мост на одной ноге.