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Топ-4 упражнения на пресс с фитболом

1:07
Спорт

Вице-чемпионка мира по бодибилдингу, фитнес-тренер Элеонора Алибаева рассказала, какие упражнения на фитболе помогут накачать мышцы пресса.

Топ-4 упражнения на пресс с фитболом
Фото: marines.mil by Корпус морской пехоты США is licensed under public domain

По ее словам, на мяче необходимо не только следить за техникой, но и соблюдать равновесие. Это помогает включить в работу мышцы-стабилизаторы, ещё более глубинный инструмент, что хорошо влияет на осанку. На фитболе также доступны такие упражнения, как скручивания и повороты, это помогает развить боковой пресс и способствует тренировке поперечной мышцы живота.

Топ-4 упражнения на пресс с фитболом: подъемы мяча; прямые скручивания; динамичная планка; лайт-скрутка.

"Фитбол — это прекрасная тренировка вестибулярного аппарата. Регулярные занятия вырабатывают умение держать баланс автоматически, вы заметите, что улучшилась координация движений", — цитирует тренера "Чемпионат".

Добавим, что фитбол — отличный инструмент для всех, кто хочет похудеть и придать своей фигуре красивый пресс и упругие ягодицы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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