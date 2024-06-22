Топ-4 упражнения на пресс с фитболом

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Вице-чемпионка мира по бодибилдингу, фитнес-тренер Элеонора Алибаева рассказала, какие упражнения на фитболе помогут накачать мышцы пресса.

Фото: marines.mil by Корпус морской пехоты США is licensed under public domain

По ее словам, на мяче необходимо не только следить за техникой, но и соблюдать равновесие. Это помогает включить в работу мышцы-стабилизаторы, ещё более глубинный инструмент, что хорошо влияет на осанку. На фитболе также доступны такие упражнения, как скручивания и повороты, это помогает развить боковой пресс и способствует тренировке поперечной мышцы живота.

Топ-4 упражнения на пресс с фитболом: подъемы мяча; прямые скручивания; динамичная планка; лайт-скрутка.

"Фитбол — это прекрасная тренировка вестибулярного аппарата. Регулярные занятия вырабатывают умение держать баланс автоматически, вы заметите, что улучшилась координация движений", — цитирует тренера "Чемпионат".

Добавим, что фитбол — отличный инструмент для всех, кто хочет похудеть и придать своей фигуре красивый пресс и упругие ягодицы.