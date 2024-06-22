Можно ли качать пресс со штангой? Ответил тренер

Крепкий пресс важен для здоровья и хорошей физической формы человека вне зависимости от пола и возраста. Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, можно ли его накачать при помощи штанги.
Он утверждает, что штанга — универсальный снаряд, его можно применить не только для проработки рук и ног, но и для прокачки пресса. Упражнения со штангой нагрузят мускулы живота и позволят проработать их под разными углами.
Ходырев, слова которого приводит "Чемпионат", напомнил, что кубики прежде всего зависят от дефицита калорий, а не от закачки мускулов.
Итак, упражнения на пресс со штангой:
"Делайте каждое движение медленно и подконтрольно, исключив резкие и быстрые движения. Это позволит полностью сосредоточиться на работе", — заключил тренер.
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