Топ-пять упражнений от хореографа, чтобы остаться в отличной физической форме

Топ-пять упражнений от хореографа, чтобы остаться в отличной физической форме

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Хореограф Акулина Бахтурина назвала упражнения из портерной хореографии, которые помогут остаться в хорошей физической форме.

Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Партерная хореография — занятия балетом, классическим экзорсисом в положении лёжа. Упражнения выполняются на полу, на ковриках, то есть "в партере". Очень многие движения партерной хореографии похожи на те, что делают у станка.

"Главное преимущество занятий на полу в том, что снимается осевая нагрузка. Все движения выполняются лёжа, поэтому можно сконцентрироваться на определённой группе мышц, на конкретном движении", — цитирует хореографа "Чемпионат".

Она добавила, что благодаря такой тренировке балерины оттачивают свои движения до совершенства.

Топ-пять упражнений из партерной хореографии: работа стопами; «уголок»; батманы; подъемы ног; упражнение на укрепление мышц спины. В конце тренировки необходимо сделать растяжку.